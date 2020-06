Lage de pavio curto não pode escorregar em Vila do Conde

A posição de Bruno Lage passa, atualmente, por um descrédito tal que Hélder Cristóvão, antigo jogador e capitão do Benfica e treinador na formação, considera que a "malha está a apertar".

Apesar de ser "importante" o apoio público do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, quer ao técnico, quer aos jogadores, "a margem de erro é diminuta", pelo que Hélder Cristóvão sugere que o passado recente seja esquecido. O mesmo é dizer que há que "pôr para trás o que aconteceu o ano passado" e, num último fôlego, que todos possam "dar as mãos e unir forças", para a revalidação do título de campeão.

No terreno do Rio Ave, qualquer resultado que não seja a vitória irá marcar a equipa e o treinador. Começará "a ser muito pesado" e lançará duvidas entre todos, no clube, "perdendo-se o que de bom existia".

Hélder Cristóvão admite que este momento "não é fácil de reverter", por muitas conversas que o treinador tenha com a equipa. Importante será a maneira como o Benfica se apresentará em campo: o antigo internacional português espera que o onze escolhido consiga "entrar forte" e considera que, "nesta fase, o mais importante é ganhar".