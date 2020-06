Bruno Lage acredita que continua a ser solução para o Benfica

Sobre a liderança e vontade que tem de dar a volta à situação, Lage lembrou que, na equipa técnica do Rio Ave, próximo adversário do Benfica, estão o seu mentor, Carlos Carvalhal, e irmão, Luís Nascimento.

"Primeiro, é a forma de eu estar na vida e a forma de trabalhar, e depois, verificar empenho e dedicação com que os jogadores trabalham. Sentir que, independentemente de tudo, toda a gente trabalha diariamente com grande empenho e dedicação para fazer o melhor. Vejo isso nos jogadores desde que cá cheguei e seguramente é a minha forma de trabalhar e dedicar. Tudo o que não é fundamental não chega a mim. A minha forma é esta, de viver o dia dia forma tranquila: sair do jogo, arrumar independentemente do que aconteceu, fazer análise e não levar nada de bom nem de mal para o jogo seguinte", sublinhou o técnico.

"Falta de empenho não é"

Lage admitiu que a equipa não está satisfeita com os resultados e está determinada em "fazer mais e melhor". Sobre as razões da crise, o técnico do Benfica deixou uma certeza: "Falta de empenho não é."

A receita para resolver o problema tem dois ingredientes fundamentais - marcar mais golos que o adversário e "energia positiva":

"Entre o ganhar e o perder, houve uma coisa que desceu, que foi o número de golos. Com o Tondela [0-0], tivemos sete oportunidades na cara do guarda-redes. É responsabilizar os jogadores? Não: é responsabilizar tudo. Não é olhar apenas para o marcar ou deixar de marcar ou sofrer ou deixar de sofrer. Não marcamos tantos golos como normalmente costumamos marcar com as mesmas oportunidades."

O treinador do Benfica reforçou a sua defesa dos jogadores quando questionado sobre uma possível falta de liderança na equipa.

"Todos os jogadores estão envolvidos e todos vivem o Benfica de forma apaixonada. O Grimaldo vem de uma sequência de jogos fantástica, treina, joga, nunca parou. Lesionou-se e ficou no balneário a chorar. O Pizzi tem jogado consecutivamente, tem muitos anos de Benfica, muitos títulos, este ano tem 28 golos. Um médio que marca estes golos e acha que falta liderança à equipa? Só eu vi a tristeza deles no balneário de não estarem a dar alegrias aos adeptos", vincou Bruno Lage.

O Benfica-Rio Ave, com arbitragem de Luís Godinho, está marcado para quarta-feira, às 21h15, no Estádio dos Arcos. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.