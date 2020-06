Benfica em busca da "excelência" frente ao Rio Ave

"É uma oportunidade enorme de nós fazermos aquilo que pretendemos e sabemos e para que diariamente trabalhamos, que é procurar a excelência. A excelência foi encontrada em 45 minutos e grande qualidade em Portimão. Passámos a semana toda a preparar-nos para voltar a fazer e para prolongar no tempo esses 45 minutos de excelência, perante uma equipa tão competente como é o Rio Ave", realçou.

Na conferência de imprensa de antevisão da visita aos vilacondenses, a contar para a 27.ª jornada do campeonato, Bruno Lage assumiu que o reencontro com Carlos Carvalhal será "um desafio enorme".

O treinador do Benfica já conhece a "equipa técnica de excelência", com que trabalhou durante vários anos, mas também fez questão de assinar que o Rio Ave tem "grandes valores individuais e coletivo".

Os elogios de Lage ao Rio Ave, "uma equipa muito competente que tem feito uma boa campanha em termos de classificação e de jogo jogado", em particular contra os grandes, apontou, são vários.

Para tal, depois dos empates com Tondela (0-0) e Portimonense (2-2), Lage orientou o trabalho, durante a semana, com a mesma "energia positiva muito grande que toda a gente transmite a toda a gente".

"Confiança" total em Ferro e nos Tavares

Frente aos vilacondenses, Bruno Lage não poderá contar com os lesionados Jardel e Grimaldo, nem com o castigado André Almeida. As soluções deverão passar por Ferro, Tomás Tavares e Nuno Tavares.

O técnico encarnado assinalou que "todos os jogadores já estiveram dentro e fora" da equipa, e que todos trabalham de forma igual. Por isso, Lage garantiu ter "confiança total" no trio de jovens jogadores.

"O trabalho é sempre igual, porque nós não trabalhamos os que jogam mais e os que jogam menos. Todas as semanas o trabalho é feito para toda a gente estar preparada para jogar. Essas questões são transversais a todos. [Haverá] muita juventude, mas também muita confiança da minha parte e já todos têm jogos na equipa principal", assinalou.

O Benfica-Rio Ave, com arbitragem de Luís Godinho, está marcado para quarta-feira, às 21h15, no Estádio dos Arcos. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.