Acabou a época para Grimaldo

Grimaldo não joga mais esta temporada, de acordo com a BTV.

O lateral-esquerdo do Benfica contraiu uma lesão do ligamento interno do joelho esquerdo frente ao Portimonense, tendo tido de ser substituído na segunda parte, e vai ficar de fora por, pelo menos, dois meses.

O campeonato termina por volta de 26 de julho, pelo que o defesa espanhol não deverá regressar a tempo de voltar a competir.

Acabou a época para Álex Grimaldo, de 24 anos, que levava um golo e oito assistências em 41 encontros ao serviço do Benfica.