Presidente do Casa Pia. "Com Rúben Amorim só joga quem estiver com ele"

“Com o Rúben Amorim só joga quem está com ele. Quem não estiver no barco com ele vai ter dificuldades e também é um treinador que aposta nos jovens”, sublinha.

Em Bola Branca , o presidente do Casa Pia, o primeiro a apostar em Rúben Amorim como treinador, na temporada 2018/19, avisa que, apesar da sua juventude, o técnico não tem problemas em assumir que só joga quem estiver totalmente do seu lado.

Rúben Amorim continua invicto na Primeira Liga e no Sporting tem surpreendido pela aposta nos jovens e por ser implacável com os mais velhos, como Mathieu , que ficou de fora do último jogo com o Paços Ferreira, por opção.

O atual técnico do Sporting soma nos leões duas vitórias e um empate. Antes, em Braga, conseguiu oito triunfos e uma igualdade no campeonato, a que juntou a conquista da Taça da Liga com duas vitórias na "final four". Vítor Franco admite que ficou surpreendido pela ascensão meteórica de Rúben Amorim.

“Fiquei um pouco surpreendido. Que ele era capaz de fazer umas coisas bonitas acreditava, mas disparar assim tão depressa em equipas de topo, com jogos tão importantes, acho que ninguém estava à espera. Mas quando ele pega nas coisas é para avançar e ele conseguiu avançar”, reconhece.

Marca no Casa Pia e lado solidário de Rúben Amorim

O presidente do Casa Pia não esquece a marca que Rúben Amorim deixou no clube e deixa um conselho ao amigo: que aproveite o bom momento.

“O comportamento dele deixou toda a gente satisfeita no Casa Pia. E eu estou satisfeito por ele estar a ter este desempenho desportivo, sem derrotas. Alguma vez há-de perder, agora está por cima e ele que se aguente o máximo possível nesse patamar. Sou amigo dele e desejo-lhe boa sorte. No desporto tão depressa se está lá em cima como se está cá em baixo, ele que aproveite esta onda, mas acredito que o Rúben Amorim vai continuar com este empenho e com estas vitórias”, garante.

Têm surgido relatos de situações em que Rúben Amorim tem ajudado jogadores em dificuldades financeiras, principalmente dos escalões secundários. O presidente do Casa Pia confirma, mas esclarece que Rúben Amorim não gosta de falar deste lado da sua vida.

“Ele não gosta que se fale nisso. O Rúben Amorim tinha um grande comportamento humano com alguns jogadores que tinham dificuldades, não gosta que se fale nisso mas é verdade”, conclui.