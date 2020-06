Recurso recusado. Alex Telles não joga contra o Aves

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol indiferiu o recurso do FC Porto, que pedia a anulação do segundo cartão amarelo mostrado a Alex Telles, no jogo contra o Marítimo. Lateral não vai a jogo contra o Desportivo das Aves.

Telles foi expulso no último jogo dos dragões, em casa, e o FC Porto tentou que o seu segundo cartão amarelo fosse anulaso.

A decisão final foi tomada com base nas declarações dos árbitros da partida, Tiago Martins, Pedro Mota, Hugo Ribeiro e Hugo Silva, os juízes de campo, e os dois videoárbitros, Manuel Oliveira e Tiago Leandro.

Sérgio Conceição não contará com Alex Telles e Manafá, por castigo, Marcano, lesionado, e Nakajima, que não treinacom o grupo.

O Desportivo das Aves-FC Porto está marcado para terça-feira, às 21h15, com relato e acompanhamento na Renascença.