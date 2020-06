FC Porto termina preparação para o Aves sem dois jogadores

O FC Porto terminou a preparação para a deslocação ao terreno do Desportivo das Aves sem dois jogadores.

Marcano, entregue aos cuidados do departamento médico, fez tratamento à lesão contraída no joelho direito e mantém-se como o único nome presente no boletim clínico portista.

Shoya Nakajima continua afastado do grupo, ainda sem esclarecimentos públicos do clube em relação à situação do médio.

Sérgio já sabe que não pode contar com Manafá, que viu o quinto amarelo, e Alex Telles, que foi expulso contra o Marítimo. O clube ainda aguarda recurso para a despenalização do lateral brasileiro, mas o treinador já pondera as alterações.

"Gostaria de contar com todos, mas tenho de arranjar soluções para que não se note qualquer ausência. É para isso que sou pago", afirma.

Corona deverá alinhar a defesa-direito. Diogo Leite ou Tomás Esteves podem ser adaptados à posição de lateral-esquerdo.

O FC Porto joga em casa do Aves na terça-feira, às 21h15, jogo com relato e acompanhamento na Renascença.