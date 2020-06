Visitas a reclusos retomadas em 16 prisões portuguesas

Veja também:

Os reclusos de 16 estabelecimentos prisionais começaram a receber, esta segunda-feira, as primeiras visitas após três meses sem contatos diretos com a família por causa da Covid-19.



De acordo com informação prestada pela Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) à Renascença, os estabelecimentos prisionais que retomaram as visitas são os seguintes: Alcoentre, Leiria (jovens), Linhó, Lisboa, Monsanto, Setúbal, Sintra, Vale de Judeus, Horta, Beja, Braga, Bragança, Chaves, Elvas, Odemira e Viseu.

Esta terça-feira, dia 16 de junho, serão retomadas as visitas em mais cinco estabelecimentos prisionais: Aveiro, Polícia Judiciária de Lisboa, Lamego, Montijo e Silves.

Até ao final da semana as visitas regressam a mais três cadeias: Faro, Olhão e Torres Novas.

A DGRSP diz que “a retoma das visitas terá lugar à medida que os parlatórios dos estabelecimentos prisionais permitam o devido afastamento social, prevendo-se que, no final do mês as visitas estejam a ter lugar em todos os estabelecimentos prisionais”.

A preparação dos parlatórios implicou a instalação de 675 cabines de visita, num investimento que ronda os 300 mil euros em acrílicos e separações nas áreas de visitas para garantir segurança sanitária em tempo de pandemia.