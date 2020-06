Surto de Covid-19 no distrito de Setúbal está estável

Veja também:

A evolução da situação epidemiológica no distrito de Setúbal é favorável e os focos de contágio, identificados há cerca de três semanas, já foram contidos, afirmou esta segunda-feira a ministra da Saúde.

“A incidência tem-se mantido relativamente constante e decrescente, os focos que tínhamos em determinados agregados populacionais estão absolutamente contidos e controlados”, sublinhou Marta Temido, durante a habitual conferência de imprensa sobre a Covid-19 em Portugal, que deixa agora de ser diária e passará a ter três sessões por semana.

No final do mês de maio, o distrito de Setúbal era o segundo com mais novos casos de Covid-19, com focos de contágio identificados na zona Almada-Seixal.

Em relação aos concelhos do distrito de Setúbal, e questionada sobre a situação epidemiológica nesta zona em concreto, a ministra da Saúde quis “deixar uma mensagem de grande tranquilidade”, afirmando que a situação está controlada.

Marta Temido falou também sobre a situação na região de Lisboa e Vale do Tejo, referindo-se a surtos identificados durante a semana passada em alguns lares de idosos onde a situação está igualmente contida.

“Neste momento, todas as estruturas residenciais para idosos têm a sua situação relativamente controlada. Na semana passada referíamos que havia, por exemplo, oito instituições em Sintra que nos suscitavam preocupação, e estas instituições não têm novos casos”, precisou.

A ministra da Saúde confirmou, no entanto, duas situações que estão, atualmente, a merecer maior atenção por parte das autoridades de saúde, no Norte e Centro.

“De qualquer forma, importa sublinhar que os lares onde são detetados casos são lares onde não há visitas”, ressalvou, explicando que a suspensão das visitas é novamente imposta sempre que são detetados novos casos, e que as medidas necessárias de realojamento, concertadas com a Segurança Social e as autarquias, continuam a ser implementadas.