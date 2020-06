Lisboa junta-se ao resto do país no desconfinamento. Saiba o que muda na nova fase

Veja também:

A partir desta segunda-feira, são levantadas as restrições na Área Metropolitana de Lisboa, a região do país que concentra agora a maioria dos novos casos de Covid-19. Ainda assim, as autoridades de saúde consideram que há condições para aliviar as restrições.

Assim, passam a aplicar-se em Lisboa as regras que já estão em vigor no resto do país.

Os centros comerciais voltam a abrir portas com uma limitação máxima de cinco visitantes por cada 100 metros quadrados – que é uma das regras para garantir o distanciamento social. Também a higienização deve ser mantida e o uso de máscara é obrigatório.

Além dos centros comerciais, reabrem na região de Lisboa os estabelecimentos com uma área superior a 400m2 e as Lojas do Cidadão.

Aqui, o atendimento é feito apenas com agendamento prévio, podendo a marcação ser feita pela internet, no portal ePortugal, através das linhas telefónicas dos respetivos serviços ou do chamado Centro de Contacto do Cidadão, através do 300 003 990.

Há também um número para empresas: 300 003 980.

Ainda em Lisboa, já vai ser possível jantar com um grupo de 20 amigos. Até agora, a região só podia ter ajuntamentos de dez pessoas, mas a regra passa agora a ser a mesma do resto do país.

E quais as mudanças ao nível nacional?

Ao nível nacional, reabrem:

os parques aquáticos

as termas

as escolas de línguas

os centros de explicações (com a fase de exames do ensino secundário pela frente).

Além disso, há a reabertura das atividades de tempos livres para crianças – os chamados ATL. Mas não todos. Nesta segunda-feira, reabrem os ATL que não estejam integrados em escolas. Os restantes, integrados nos agrupamentos escolares, só reabrem depois do final do ano letivo, marcado para o próximo dia 26.

Ainda assim, são mais de mil os ATL que hoje vão poder abrir portas um pouco por todo o país e também com regras estabelecidas: todos os profissionais e crianças com mais de 10 anos devem usar máscara e as crianças devem também ser divididas em grupos de forma a utilizar sempre que possível cada a sua sala.

Há também mudanças no transporte particular de trabalhadores (por exemplo, na construção civil), que passa a estar limitada a dois terços em veículos com mais de cinco lugares.

Por exemplo, um carinha de nove lugares só pode levar seis pessoas – a não ser que todos os ocupantes sejam da mesma da mesma família.

Até agora, esta era uma limitação exclusiva a Lisboa, agora estendida a todo o país.

O que fica ainda por abrir?

Ficam por reabrir os centros de dia, por exemplo, apesar de a diretora-geral da Saúde ter dito que em breve vão sair orientações para estes estabelecimentos. Graça Freitas reconhece que estes espaços "fazem bastante falta".

Os bares e discotecas também continuam sem data de abertura prevista, até porque, como já justificou António Costa, são espaços que "vivem não do afastamento, mas da proximidade e da interação".

E depois há outros setores à espera de regressar, incluindo os festivais de música e as corridas de toiros.