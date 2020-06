Covid-19. Vhils homenageia profissionais de saúde no Hospital S. João

Veja também:

Alexandre Farto, artista mais conhecido como Vhils, está a preparar uma homenagem aos profissionais de saúde, no âmbito da pandemia da Covid-19, no Hospital de S. João, na cidade do Porto.

A obra começou a ser trabalhada pelo artista na última semana e, apesar de ainda não estar concluída, já começaram a circular imagens da mesma nas redes sociais.

No mural, já se podem ver profissionais de saúde de máscara na cara. O trabalho foi divulgado pelo eurodeputado Manuel Pizarro.

A colaboração entre Vhils e o hospital começou a 4 de abril, na sequência do Festival Eminente, que recolheu donativos para o Hospital de Sâo João e para o Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Central.

Em declarações ao jornal "Observador", Vhils diz que a obra estará terminada até ao final desta semana.

A Covid-19 já infetou 37.036 pessoas em Portugal, das quais 1.520 morreram. À data, o país contabiliza 12.664 casos ativos, 358 internadas, das quais 73 estão em cuidados intensivos.

Em todo o mundo, a doença já infetou mais de oito milhões de pessoas e cerca de 437 morreram. Os Estados Unidos da América são o país mais afetado, com mais de dois milhões de casos, seguido do Brasil, com cerca de 875 mil.