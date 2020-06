Câmara de Lisboa vai financiar criação de Núcleo de Apoio Local para sem-abrigo em Arroios

Veja também:

A Câmara de Lisboa vai financiar a criação de um Núcleo de Apoio Local para sem-abrigo em Arroios, freguesia onde na semana passada foi encerrado um centro de apoio para pessoas carenciadas a funcionar num edifício ocupado ilegalmente.

“Está agendada para a reunião de Câmara de 18 de junho de 2020 a abertura de procedimento concursal para atribuição de apoio financeiro municipal destinado à execução do projeto Núcleo de Apoio Local de Arroios para pessoas em situação de sem-abrigo”, lê-se numa nota do gabinete do vereador responsável pelo pelouro dos Direito Sociais da Câmara de Lisboa, Manuel Grilo (BE, partido que tem um acordo de governação da cidade com o PS).

A nota, sobre os “factos e números da atuação da Câmara Municipal de Lisboa nas resposta à crise social no quadro da pandemia”, foi divulgada no dia em que se realizou uma manifestação de sem-abrigo, em frente à Assembleia da República, em protesto contra a falta de apoios.

A manifestação foi convocada poucos dias depois do despejo de 13 pessoas carenciadas ou em situação de sem-abrigo de um antigo infantário, em Arroios, que estava ocupado ilegalmente e a servir como um centro de apoio. A Seara - Grupo de Apoio Mútuo de Santa Bárbara prestava apoio a estas pessoas carenciadas.

No comunicado do gabinete do vereador responsável pelo pelouro dos Direitos Sociais é recordado que já foi encontrado acolhimento para todos, “mantendo os núcleos familiares nos centros de emergência para pessoas em situação de sem-abrigo e através das respostas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no âmbito da cooperação da Rede Social”.

Na nota é também feito um balanço da “resposta inédita” que a Câmara de Lisboa tem articulado com a rede social e com as Juntas de Freguesia, “tendo em conta o cenário de crise social na cidade” pela pandemia de covid-19.

Entre as medidas para os idosos, por via do projeto Radar e em articulação com as Juntas de Freguesia e a Santa Casa da Misericórdia estão a ser acompanhados 30 mil pessoas, e foram realizadas 104 visitas a lares para implementação de planos de contingência, testagem de utentes e funcionários e entrega de equipamentos de proteção individual.

Para as instituição particulares de solidariedade social foi reforçado o Fundo de Emergência Social em 2,5 milhões de euros.

Outra das medidas tomadas foi a abertura de quatro centros de acolhimento de emergência para sem-abrigo com capacidade total para 220 pessoas.