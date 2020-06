Agente Bárbara. Quando a voz é uma arma no policiamento de proximidade

Faz precisamente um ano que ingressou no 15° CFA (Curso de Formação de Agentes). “Só fiz o compromisso de honra, dia em que de facto me tornei polícia, no dia 20 de maio deste ano”. Nesse dia, vestiu a farda da PSP pela primeira vez.

“Vim para aqui estagiar de 23 de março a 24 de abril, mas devido à situação de pandemia ainda me mantenho por cá e com gosto. Era uma área onde gostava muito de trabalhar, o policiamento de proximidade, regressar às minhas origens – sou daqui perto, de Carvalhal da Louça, concelho de Seia, mas há quatro anos que resido em Oeiras”, revela à Renascença .

A agente da PSP está há cerca de um mês a trabalhar na Serra da Estrela, em Gouveia, num concelho onde a maioria da população é idosa, se reportarmos ao último relatório revelado em 2014, "Cidades Portuguesas: Um Retrato Estatístico", do Instituto Nacional de Estatística com dados relativos a 2011, em que a cidade de Gouveia, no distrito da Guarda, era a cidade mais envelhecida do país com 246 idosos para cada 100 jovens.

“Cantar aproxima, a música até arrepia, toca as pessoas e o serviço da PSP tem muito a ver com o policiamento de proximidade, com a comunicação com a sociedade. A música toca as pessoas, adoro que as pessoas percebam que estamos aqui para servir a população”, diz a agente, que subiu ao palco a primeira vez com sete anos, para representar a Ruth Marlene e o tema “Pisca Pisca”.

E pela voz e pelo sorriso constante, Bárbara Lopes comunica com facilidade com os mais velhos, mas também com os mais novos, como Fábio Miguel, de 26 anos. “É a primeira vez que vejo uma agente a cantar na via pública. Era bom se pegasse moda, víamos todos os agentes a alegrar as pessoas”, defende



A agente Bárbara tem um projeto musical próprio, com “showcases” na FNAC do Vasco da Gama, Oeiras Parque, Allegro Alfragide. Faz teatro e ainda participa em ações de voluntariado na pediatria do IPO de Lisboa, onde a voz é novamente a sua principal arma.

“Sou voluntária na pediatria do IPO de Lisboa, desde 2015, em Sete Rios. Sempre foi o meu objetivo, adoro lidar com crianças, são muito genuínas”, sorri.