Pequim fecha escolas e instala postos de controlo após surto de Covid-19

Várias zonas de Pequim, capital da China, instalaram esta segunda-feira postos de controlo, encerraram escolas e ordenaram testes após o surgimento de dezenas de novos casos de Covid-19.

Depois de quase dois meses sem infeções, as autoridades de saúde de Pequim detetaram 79 casos do novo coronavírus nos últimos quatro dias.

O maior foco de Covid-19 na cidade com 20 milhões de habitantes teve origem em Xinfadi , o maior mercado maior grossista de alimentos da Ásia.

Um alto responsável de Pequim comparou, em conferência de imprensa, a situação a uma batalha e disse que “os esforços de contenção entraram rapidamente em modo de tempo de guerra”.

Um total de 100 mil operacionais estão no terreno a tentar travar o avançado do surto na capital chinesa, adiantou a mesma fonte.

Além da instalação de postos de controlo, as autoridades encerraram escolas e instalações desportivas e voltaram a medir a temperatura à população em centros comerciais, supermercados e nos locais de trabalho.

Os habitantes de Pequim também foram aconselhados a evitar multidões e a juntarem-se em grupos à hora das refeições.

Em alguns distritos da cidade, as autoridades enviaram funcionários para o terreno com a missão de irem porta a porta para identificarem pessoas que tenham visitado o mercado de Xinfadi ou que tenham estado em contacto com pessoas que o fizeram.

Cerca de 20 bairros estão confinados enquanto as autoridades realizam testes a 90 mil residentes.