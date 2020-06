Coronavírus. EUA já ultrapassaram os 115 mil mortos

Veja também:

Os Estados Unidos têm 115.729 óbitos confirmados devido ao novo coronavírus.

Segundo a Universidade Johns Hopkins, nas últimas 24 horas morreram, pelo menos, 459 pessoas.

No total do número de casos, os Estados Unidos somam 2.093.335, mais de 20 mil na última atualização.

O país lidera em número de casos e óbitos.

Só na cidade de Nova Iorque morreram até domingo 22.103 pessoas, mais 27 do que no sábado.

Na última semana os números de novos casos voltaram a aumentar em mais de um terço dos 50 estados do país, concretamente no Alasca, Arizona, Arkansas, Carolina do Norte e do Sul, Dakota do Norte e do Sul, Florida, Geórgia, Havai, Kentucky, Michigan, Nevada, Novo México, Oklahoma, Oregon, Utah, Vermont e Washington.

O Texas e a Florida, dois dos estados com mais população, registaram na semana que passou números recorde.

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) atualizou as estimativas na sexta-feira para 124.000 a 140.000 mortes até 4 de julho.

No mundo, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 431 mil mortos e infetou mais de 7,8 milhões de pessoas, segundo um balanço da agência de notícias francesa AFP.