​Bruxelas lança site para promover regresso seguro das viagens na UE

A Comissão Europeia lançou esta segunda-feira a “Re-open EU”, uma plataforma digital com informação em tempo real sobre as fronteiras, meios de transporte e serviços turísticos nos Estados-membros. O objetivo é apoiar o relançamento seguro das viagens e turismo na Europa. Está disponível nas 24 línguas oficiais da União Europeia.



Depois de semanas de confinamento, as fronteiras internas vão abrindo e “a plataforma Re-open EU vai ajudar os viajantes a fazer os planos de viagem de forma a garantir a sua segurança.

Por outro lado, ajuda os proprietários de pequenos restaurantes e hotéis, bem como as cidades de toda a Europa, a inspirarem-se nas soluções inovadoras desenvolvidas por outros, referiu o Comissário do Mercado Interno, Thierry Breton, na apresentação do site.

A plataforma inclui também informação prática fornecida pelos Estados-membros sobre restrições às viagens, saúde pública e medidas de segurança (por exemplo, uso de máscaras e distanciamento físico) ou oferta turística nacional e da UE. E ainda, informações sobre os regimes de vales patrocinados, que permitem aos consumidores apoiar os seus hotéis e restaurantes preferidos, adquirindo vales para estadas ou refeições para usar depois da reabertura, ajudando estes setores económicos.

“Isto permitirá aos europeus tomar decisões responsáveis e bem informadas sobre a forma de geris os atuais riscos relacionados com o coronavírus aquando do planeamento das férias e viagens deste verão e meses seguintes”, argumenta a Comissão.

Para a comissária europeia da Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, Mariya Gabriel, a plataforma Re-open EU oferece informações atualizadas e essenciais para que possamos recomeçar a explorar a Europa de forma segura”. E lembrou que “o vasto e rico património cultural da Europa é um dos (nossos) principais trunfos”.

A plataforma faz parte do pacote europeu “Turismo e Transportes”, lançado a 13 de maio para restabelecer a confiança entre viajantes na EU e ajudar a uma retoma segura do turismo europeu, em conformidade com as precauções sanitárias necessárias.