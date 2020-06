Avião de combate norte-americano caiu no Mar do Norte

Um avião de combate da força aérea dos Estados Unidos, com um piloto a bordo, caiu, esta segunda-feira, no Mar do Norte, de acordo com a agência de notícias Associated Press (AP).

Segundo a AP, não há informações sobre o piloto do avião de combate norte-americano.

O F-15C Eagle, do grupo 48th Fighter Wing da força aérea norte-americana, estava em uma missão de treino de rotina na base da Royal Air Force (RAF) de Lakenheath quando caiu às 09h40 locais (a mesma hora em Portugal).

As autoridades britânicas de socorro e salvamento estão a participar nas buscas no local do acidente.

A causa do acidente ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Lakenheath é uma base da Royal Air Force que hospeda a 48th Fighter Wing da força aérea dos EUA, conhecida como Liberty Wing.

A base fica a cerca de 130 quilómetros a nordeste de Londres.