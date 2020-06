Covid-19. Circuíto Europeu de golfe retomado em julho na Áustria

O Circuito Europeu de Golfe e a sua segunda divisão, o Challenge Circuit, suspensos devido à pandemia de covid-19, serão retomados em julho com dois torneios consecutivos na Áustria, informaram os organizadores.

A competição europeia será retomada após uma pausa de cerca de cinco meses com o Open da Áustria, de 9 a 12 de julho, no Diamond Country Club, em Atzenbrugg, perto de Viena, e prosseguirá com o Euram Bak Open, no clube Adamstal, em Ramsau, de 15 a 18 do mesmo mês.

Estes dois torneios, pontuáveis a dobrar para as duas categorias, constituem o aperitivo para o início da temporada de 2020, que acontecerá com o British Masters, a realizar de 22 a 25 de julho, no clube Close House, em Newcastle, em Inglaterra.

Ambos os torneios, disputados sob fortes medidas sanitárias, terão prémios de 500 mil euros e serão eventos de classificação dupla para o Circuito Europeu, que retoma completamente a temporada de 2020 com o Betfred British Masters.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 433 mil mortos e infetou mais de 7,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.