Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires criticam o "timing" da saída de Mário Centeno do Governo e ambos censuram a anunciada passagem do antigo ministro das Finanças para governador do Banco de Portugal.

No habitual espaço de comentário no progama As Três da Manhã da Renascença, Henrique Raposo adota terminologia futebolística para considerar "estranho que o Ronaldo das Finanças saia de campo quando o jogo vai aquecer".

"É uma cobardia de Mário Centeno, que se vai embora num momento em que vivemos a maior crise em décadas. Quando precisávamos do toque de Midas ele vai-se embora", acrescenta, considerando que o seu sucessor, João Leão, "recebe um presente envenenado".

Jacinto Lucas Pires reforça a sensação de estranheza pela oportunidade da decisão, principalmente "num momento em que era preciso um ministro com autoridade". Sobre a possibilidade de Mário Centeno assumir o cargo de governador do Banco de Portugal, o escritor critica a transferência direta e responsabiliza o Governo, que devia regular este tipo de situações.

Henrique Raposo entende que "deve haver um período de nojo". "É muito mau vermos que [Centeno] se prepara para ser governador do Banco de Portugal. Processualmente não é assim que se fazem as coisas", observa.

"Protestos têm de ser canalizados para o voto"

Os dois comentadores da Renascença falaram, ainda, sobre a onda de protestos anti-racistas que nos últimos dias tem sido acompanhada de atos de vandalismo a estátuas por todo o mundo.

Henrique Raposo considera que "os protestos têm de ser canalizados para o voto". Infelizmente, há uma forte abstenção negra nos Estados Unidos. O protesto é justíssimo, mas deve ser canalizado para o voto e não para as estátuas", sublinha.

Uma ideia reforçada por Jacinto Lucas Pires. "O vandalismo sobre as estátuas preocupa-me, até porque está a chegar à Europa num registo de importação de um divisionismo oco e que faz uma caricatura da história. É até tem um processo mental, nalguns aspetos, parecido com o racismo, que é tomar num indíviduo, naquilo que ele tem de especial e humano, por uma figura tipo. Aplica-se o cromo do ódio a uma figura sem perceber qual foi a sua história", conclui.