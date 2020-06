Sevilha empata em casa do Levante e segura lugar no pódio

O Sevilha empatou, a uma bola, em casa do Levante, na partida inaugural da 29ª jornada da liga espanhola.

A equipa de Julen Lopetegui chegou primeiro à vantagem, nos primeiros instantes da segunda parte, por Luuk De Jong, assistido por Munir.

O resultado pendia para a vitória do Sevilha, quando um autogolo de Diego Carlos, aos 87 minutos, empatou a partida.

Rúben Vezo foi titular no Levante e Hernâni suplente utilizado. Rony Lopes não saiu do banco da equipa do Sevilha.

Com este resultado, o Sevilha vai manter o terceiro lugar da La Liga, com 51 pontos, mas pode ver a Real Sociedad aproximar-se, caso vença o Aláves. Já o Levante está no 12º lugar, com 35 pontos.