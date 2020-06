O outro lado de Rúben Amorim

O jornal "A Bola" apresenta, esta segunda-feira, um retrato de Rúben Amorim que classifica do lado menos conhecido do treinador do Sporting.

"Mão de ferro, coração de ouro". Exigente no balneário, solidário fora dele. A história do treinador e de Deritson Lopes, central que Rúben Amorim orientou no Casa Pia. Como o ajudou financeiramente e não só, durante a pandemia.

A crise de resultados do Benfica, que não vence há quatro jornadas, poderá motivar mudança no ataque, em Vila do Conde. "Dyego [Sousa] ameaça Vinícius", escreve o "Record". Sem Jardel e Grimaldo, lesionados, Bruno Lage está obrigado a mexer na defesa, mas também pensa em alterações no ataque.

O grande destaque do jornal "O Jogo" vai para uma entrevista a Matos Fernandes, antigo presidente da assembleia geral do FC Porto, a quem sucedeu Lourenço Pinto. "Sócios não quiseram trocar o certo pelo duvidoso", afirma, numa análise aos resultados das eleições do clube, que Pinto da Costa venceu. Matos Fernandes ficou orgulhoso por se ter despedido com "eleição exemplar".

Sérgio Oliveira termina contrato com o FC Porto em 2021 e "A Bola" revela as condições que o médio exige para renovar contrato.

O "Record" destaca o regresso ao trabalho da equipa B do Sporting, que vai competir no Campeonato de Portugal. Daniel Bragança, Leonardo Ruiz e Pedro Marques, jogadores que estiveram emprestados, na lista de regressos.