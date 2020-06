Marítimo começa a perder, mas vence Gil Vicente

O Marítimo recebeu e venceu o Gil Vicente, por 2-1, no Estádio dos Barreiros, apesar de ter começado a partida a perder.

Kraev abriu o marcador aos oito minutos de jogo, depois de um mau alívio de René. No entanto, a equipa de José Gomes virou o marcador ainda na primeira parte.

Rodrigo Pinho empatou a partida aos 30 minutos, numa recarga de um cabeceamento de Tagueu. O lance ainda foi avaliado pelo VAR por possível fora-de-jogo, mas foi validado.

Nos descontos, aos 43+3 minutos, Rodrigão marcou um autogolo na sequência de um canto.

Perto do fim, o Gil Vicente poderia ter empatado de grande penalidade. Charles saiu mal dos postes e fez falta, mas o guarda-redes brasileiro conseguiu defender o penálti cobrado por Sandro Lima.

O Gil Vicente continua sem somar pontos no regresso à competição. A equipa de Barcelos perdeu os três jogos que disputou e soma os mesmos 30 pontos, no 11º lugar, mas pode cair até ao 14º posto, mediante os resultados dos rivais.

Já o Marítimo vence pela primeira vez no pós-pandemia, depois de empatar com Vitória de Setúbal e perder contra o FC Porto. A equipa madeirense continua no 15º lugar, mas soma agora 28 pontos e distancia-se do Portimonense, que, com um jogo a menos, tem 20 pontos.