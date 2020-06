Manta Santos diz que "não há impossíveis" e que o Aves vai lutar pela vitória contra o FC Porto

Nuno Manta Santos, treinador do Desportivo das Aves, diz que a sua equipa vai lutar pelos três pontos contra o FC Porto, apesar do último lugar na classificação e da despromoção praticamente garantida.

"Não há impossíveis na vida. Sabemos da dificuldade que será vencer o FC Porto neste momento, que quer continuar na liderança, mas o Aves está motivado, o grupo quer dar uma boa resposta para conseguir somar pontos e dificultar a tarefa do FC Porto com a nossa estratégia e plano de jogo. Estou consciente que vamos lutar pelos três pontos", afirmou, numa conferência de imprensa realizada através das redes sociais exclusivamente.

O Aves nunca venceu o FC Porto, e Manta Santos acredito que isso "é um bom posto para dar motivação para tentar fazer história".

A equipa de Santo Tirso já utilizou, esta temporada, 41 jogadores esta época, sendo o clube com este registo mais elevado, a par com o Belenenses SAD. Manta Santos diz que apenas olha para a qualidade dos jogadores.

"Já usamos 41, podemos até estrear mais um ou dois atletas na I Liga. Vejo a resposta que dão diariamente, independentemente se estão nos sub-23 ou na equipa A. Não olho a idades ou à equipa, mas sim à competência de cada um", defende.

FC Porto sem diferenças depois da pandemia

O técnico do Aves não vê grandes alterações no FC Porto depois da paragem devido à pandemia da Covid-19. No entanto, deteta algumas fraquezas que a equipa tentará explorar.

"Podemos aproveitar a bola parada. O FC Porto tem algumas dificuldades nas transições defensivas quando não consegue ganhar a bola na primeira linha de pressão. Mas não detetei muitas mudanças no Porto, vejo uma grande vontade de ser campeão, grande intensidade no jogo ofensivo e agressividade para conquistar a bola, o que já caracterizava o Porto antes", diz.

O jogo será disputado à porta fechada, e Manta Santos não vê vantagem para ninguém neste cenário: "Adeptos fazem muita falta, o futebol sem adeptos é um espetáculo diferente. Nunca tinha presenciado jogos sem adeptos, até eu estou a adaptar-me", termina.

O Aves-FC Porto está marcado para esta terça-feira, às 21h15, jogo que terá relato e acompanhamento na Renascença.