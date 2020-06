Descida da II Liga. Casa Pia vai recorrer para o TAD

“O Casa Pia vai recorrer para o TAD da ratificação da Assembleia Geral da Liga sobre o assunto. Outros clubes já o fizeram e o Casa Pia vai dar entrada do processo”, revela. Cova da Piedade e Feirense também já declararam que vão recorrer da decisão da Liga.

Decisão tomada na sequência do fim prematuro, após a 24.ª jornada, da II Liga, devido à pandemia de Covi-19.

O presidente do Casa Pia anuncia em Bola Branca que vai avançar com um recurso para contestar a decisão da Assembleia Geral da Liga Portugal de despromover , administrativamente, o emblema de Lisboa e o Cova da Piedade ao Campeonato de Portugal.

Vítor Franco acredita numa decisão positiva para o clube que dirige, mas está certo de que o processo vai ser muito longo.

“O Casa Pia vai para o Campeonato de Portugal, mas vamos discutir juridicamente a questão. Porque uma coisa é a decisão da Liga, outra coisa é o que os tribunais irão dizer. Mas é um processo que talvez dure a época toda, vamos andar a época toda nisto, depois logo se verá o que vai acontecer”, conclui.

A Liga determinou a promoção de Nacional e Farense, as duas equipas com mais pontos aquando da interrupção, e a descida de Cova da Piedade e Casa Pia, os dois clubes com menos pontos.