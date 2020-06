Jorge Jesus. "Antes eu era mais conhecido na Europa, agora sou conhecido no mundo"

Jorge Jesus sente que passou a ser reconhecido em todo o mundo, depois de ter chegado ao Flamengo. Num evento solidário em que participaram várias figuras do clube, e que foi transmitido pela televisão do Flamengo, o treinador português diz que "antes era mais conhecido na Europa, agora sou conhecido no mundo".

No primeiro ano no Rio, Jesus ganhou praticamente tudo o que havia para ganhar - Brasileirão, Copa dos Libertadores, Taça do Brasil, Supertaça sul-americana e Supertala brasileira - e o treinador explica que só foi possível porque o Flamengo "tem toda uma estrutura e envolvência em que ninguém está acima do clube".

Mas nesse contexto também reclama mérito, numa mensagem dirigida para quem considera que ser campeão no Flamengo é fácil, dada a qualidade dos jogadores.

"É fácil dizer que Gabigol e Bruno Henrique são super-jogadores e que por isso é fácil ganhar. É fácil? Mas eles já estavam cá quando eu cheguei. Por que é que não foi fácil antes de eu chegar?", questiona.



A ambição para esta temporada, suspensa devido à pandemia de Covid-19, passa por renovar todos os títulos conquistados. Jesus retifica a ideia de uma tentativa de defesa dos títulos, preferindo uma abordagem mais ofensiva.

"O Flamengo não quer defender o título da Libertadores ou o Brasileirão. O Flamengo quer ganhar esses títulos. São coisas diferentes. É como se fosse a primeira vez que vamos atrás dos títulos", corrige o treinador, reconhecendo que a Libertadores "será o troféu mais marcante" da sua vida.

O último jogo realizado pelo Flamengo aconteceu a 14 de março. A imprensa brasileira adianta que o futebol pode regressar no país a 18 de junho, com jogo entre Flamengo e Bangu, para o Campeonato Carioca.