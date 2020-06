Golden Boy. Nove portugueses nos 100 candidatos iniciais

Há nove jogadores portugueses na lista inicial de 100 candidatos ao prémio de melhor jovem do ano, o galardão "Golden Boy", eleito pelo jornal italiano "Tuttosport".

Eduardo Quaresma e Rafael Camacho, do Sporting, Fábio Silva, Romário Baró e Tiago Lopes, do FC Porto, Tomás Tavares e Gonçalo Ramos, do Benfica, Tiago Djaló, do Lille, e Pedro Neto, do Wolverhampton, são os portugueses nos candidatos.

Há ainda mais dois jogadores que alinham no campeonato português e que figuram nesta lista: Abel Ruiz, avançado espanhol do Sporting de Braga, e Nehuen Pérez, defesa-central argentino do Famalicão, emprestado pelo Atlético de Madrid.

A lista inicial do prémio Golden Boy elege, este ano, o melhor jogador nascido depois de 1 de janeiro de 2000. A lista será encurtada em 20 nomes a cada mês e a 15 de outubro serão conhecidos os 20 candidatos finais.

João Félix, do Atlético de Madrid, venceu o galardão na última temporada, e Renato Sanches venceu em 2016.