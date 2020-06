A página do "Twitter" do Campeonato do Mundo de futebol mostrou como seria o visual de Lionel Messi, Mbappé e Neymar, caso estes tivessem jogado na década de 70.

Equipados com os equipamentos das respetivas seleções da altura, com bidoge e corte de cabelo próprios da altura, a FIFA brinca com o visual dos três craques do futebol mundial.

Veja o resultado.