Casillas abdica da candidatura à federação espanhola de futebol

Iker Casillas acaba de confirmar que abdica da candidatura às eleições para a Federação Espanhola de Futebol. Num comunicado publicado esta segunda-feira na conta oficial no Twitter, o ex-guarda-redes do Real Madrid e do FC Porto justifica a decisão com excecional situação social, económica e sanitária que Espanha atravessa.

Considera Casillas que o momento é de unir e não de dividir, e que a prioridade se deve centrar na ajuda aos jogadores e aos clubes. O antigo guarda-redes entende ainda que não foi feita uma aposta para que o processo eleitoral fosse justo, transparente e participativo.

No mesmo comunicado, Iker Casillas não fecha a porta a uma nova candidatura em futuras eleições para a Real Federação Espanhola de Futebol.



Em fevereiro, o antigo guarda-redes espanhol anunciou o fim da carreira de futebolista e a entrada na corrida pela presidência da federação espanhola.

Casillas retirou-se dos relvados aos 38 anos, depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio, durante um treino, a 1 de maio de 2019.