ISEG estreia-se, Nova SBE sobe, Católica desce

São três as escolas portuguesas no ranking do Financial Times para os melhores mestrados em Finanças. Destaque para a estreia do ISEG.

O ISEG Lisbon School of Economics and Management entra diretamente para o lugar 31.

Segundo a universidade, o ranking do jornal "destaca o ISEG por proporcionar uma duplicação do salário (+94%) em três anos, algo só alcançado pela HEC Paris, uma escola de referência ao nível internacional e habitualmente líder neste ranking".

A entrada neste ranking "é um reconhecimento internacional há muito esperado, dada a qualidade ímpar da nossa formação, e que só agora é possível devido à recente obtenção de uma acreditação internacional de referência", diz Clara Raposo, presidente do ISEG.

No item "value for money" ("relação custo-benefício”) o mestrado do ISEG surge na 8.ª posição a nível mundial e no da progressão na carreira é o 10.º melhor.

Nova SBE sobe sete lugares

Na classificação geral, no entanto, é o mestrado em Finanças da Nova SBE que comanda a lista das universidades portuguesas, com um 14.º lugar (uma subida de 7 lugares).

A Nova SBE destaca a subida no ranking lembrando a 7.ª posição no critério de experiência internacional durante o curso e a 13.ª no critério de progresso de carreira.

Já a Universidade Católica e a sua Católica Lisbon School of Business & Economics está na 26.ª posição (três lugares abaixo).

A universidade destaca que 97% dos alunos têm emprego três meses após o final do programa.

O ISCTE não consta este ano no ranking do FT.