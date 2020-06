​Estrangeiros convidam portugueses a visitar o melhor destino do mundo: Portugal

Com menos turistas estrangeiros devido à Covid-19 e as medidas de segurança que a pandemia impõe, a aposta, este ano é nos turistas nacionais. Esta segunda-feira, o Turismo de Portugal apresentou a nova campanha, protagonizada por estrangeiros. E com a ajuda do clássico dos Platters, “Only You”, cantado em português com sotaque.



O filme da campanha #TuPodes, com dois minutos e 40 segundos, faz apelo às emoções. Londres, Paris, Madrid, Nova Iorque ou o Rio de Janeiro são os cenários por onde se movem os protagonistas, turistas estrangeiros, apaixonados por Portugal e que sonham cá voltar, assim que for possível. Pelo meio, as paisagens de um país que, por enquanto, lhes está interdito.

O clássico “Only You”, dos Platters, transforma-se num “Só tu” cantado em português, com sotaque espanhol, francês, britânico, americano ou carioca. E no convite a que os portugueses conheçam e desfrutem – como eles já fizeram – do Melhor Destino do Mundo: Portugal. Cinco estrangeiros apelam aos portugueses para que se deixem contagiar pela vontade de explorar sons, sabores, paisagens, património e as gentes de Portugal.