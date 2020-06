Dois terços das empresas que diversificaram produtos e serviços durante a pandemia mantêm decisão para o futuro

Menos de um quinto das 652 empresas que responderam ao inquérito da CIP em parceria com o Marketing FutureCast Lab do ISCTE diversificaram os seus produtos e serviços durante a pandemia. Mas entre os 19% das que o que fizeram, sobretudo na indústria, quase dois terços (65%) mantém a decisão para o futuro.

Só 13% destas empresas precisou de recorrer a apoio público para fazer essa diversificação.

Nove em cada dez empresas inquiridas não diversificou os mercados com que trabalhava, mas mais de 80% das que o fizeram, pretendem mantê-los na fase pós pandemia.

63% das empresas que responderam ao inquérito revelaram que estão agora a usar mais os canais digitais para vendas e estas já representam quase um quarto no total do volume de negócios (23%). Uma fórmula que se tornará permanente para cada três em quatro empresas.

Em conferência de imprensa em que foram apresentados os resultados do 6ª inquérito do Projeto Sinais Vitais, o vice-presidente da CIP, Óscar Gaspar, frisou que esta situação de exceção obrigou as empresas a encontrarem soluções para a sua atividade. Três meses que mostraram, igualmente, a capacidade de iniciativa dos empresários.

“Houve um acréscimo de 20% das empresas a vender pelos canais digitais e esta via passou a representar quase um quarto do negócio, o que é relevante, porque também corresponde a uma das prioridades assumidas pela Comissão Europeia para a recuperação económica, referiu o dirigente associativo.