Rui Esteves fala de equipa pior e alivia pressão de Lage. "E os jogadores?"

Rui Esteves, antigo médio do Benfica, coloca água na fervura e pede "tempo" para Bruno Lage e para uma "equipa que é pior que a do ano passado".

Numa análise ao momento atual das águias, com uma só vitória em dez jogos, e em vésperas da visita ao terreno do Rio Ave, o antigo médio encarnado diz identificar um problema maior no grupo às ordens do seu antigo adjunto no Sintrense: a sobrevalorização.

"O Bruno Lage optou pela vida de treinador de futebol e tem de saber viver com a pressão. Tem condições para mudar esta situação mas e os jogadores, não o têm também? Ou é só o Bruno Lage?", questiona.

Ao mesmo, Rui Esteves não crê numa tomada de posição drástica na Luz, em caso de novo desaire, quarta-feira, na 27ª jornada do campeonato.

"Não acredito que, independentemente do resultado em Vila do Conde, o presidente do Benfica vá fazer fazer uma coisa dessas [mudança de treinador]. Agora, se as coisas não correrem bem, no final da época pode pensar nisso", considera Rui Esteves, que insiste na "ideia maior".

"O Benfica não tem aquela equipa que toda a gente diz que tem. Não estamos a falar na equipa do Jesus, com craques e craques. Não é uma equipa para ser campeã com dez pontos de avanço. Por isso, para mim, esta não é uma situação estranha. A pressão devia ser aliviada. Os miúdos têm de crescer. Dar tempo ao tempo e baixar a exigência? Se se fizer isto está a ser-se honesto. Acho que esta equipa é pior do a do ano passado", remata o treinador, de 53 anos, e ex-futebolista.

O Benfica joga em Vila do Conde na quarta-feira, às 21h15, contra o Rio Ave, jogo com relato e acompanhamento na Renascença.