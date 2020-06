"Resultados estranhos" do Benfica confirmam fase anterior à pandemia. Solução é "ganhar e esperar" por ajuda do FC Porto

A resistência da equipa do Benfica em inverter a trajetória dois resultados recentes não deixa de causar alguma estranheza a João Tomás. O antigo ponta de lança das águias, em declarações a Bola Branca, sustenta que os empates com Tondela e Portimonense "são estranhos, mas confirmam a fase menos positiva que a equipa já tinha iniciado antes da pandemia parar os campeonatos".



A realidade é que o conjunto liderado por Bruno Lage prossegue sem aproveitar os deslizes do FC Porto e deixa o rival fugir na classificação. João Tomás olha com pragmatismo para o cenário e atira que só resta às águias "esperar que o FC Porto possa perder pontos".

No entanto, e sem avançar para alarmismos, o antigo internacional português aponta a uma reação de "uma forma muito natural".

"Temos de conquistar pontos e esperar que o adversário direto perca. Só assim é possível voltar para a frente. Do outro lado da classificação estará um FC Porto que pensa exatamente o contrário. Ou seja, 'temos dois pontos temos que manter a vantagem'. Ao Benfica não resta outra alternativa que seja o FC Porto perder pontos e o Benfica conquiste todos os pontos possíveis", acrescenta.

Quem joga no ataque?

O jogo com o Rio Ave pode trazer algumas alterações e a imprensa desportiva fala de mudança no ataque, com a saída de um pouco produtivo Carlos Vinícius para a entrada de Dyego Sousa.

Vinícius é o segundo melhor marcador da equipa e João Tomás defende que é nessa ideia que as análises se devem centrar. Contudo, reconhece que muitas vezes "só a eficácia" do momento importa e não todo o contributo para o coletivo.

"O Benfica tem três bons pontas de lança: Dyego Sousa, Seferovic e Carlos Vinícius. Qual é que merece jogar? O aspeto mais importante a preencher é marcar golos. Quando não se faz golos, quem analisa não está preocupado se ele [ponta de lança] fez cinco recuperações de bola, ou se nas bolas paradas [defensivas] tirou a bola quatro vezes. Isso não é relevante nesta altura. Relevante é a eficácia na finalização", sustenta.

O antigo ponta de lança, que também passou pelo Rio Ave, espera um jogo "muito interessante" esta quarta-feira e de grau de dificuldade elevado. "Por um lado, o Rio Ave quer garantir uma vaga nas competições europeias e, por outro lado, o Benfica quer garantir o título", avalia.

O jogo, a contar para a jornada 27 da I Liga, está marcado para as 21h15, em Vila do Conde. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.