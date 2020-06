Oposição ao aterro de Covelas em forma de caminhada

Dia de novo protesto em Covelas, no concelho da Trofa, contra a instalação de um aterro naquela freguesia. Desta vez, assume a forma de uma caminhada a favor do ambiente e contra a instalação daquela infraestrutura.

Em causa está a reativação de um aterro no concelho vizinho de Santo Tirso e a respetiva ampliação até à freguesia de Covelas.

Tiago Correia, um dos elementos do movimento criado para contestar a decisão da autarquia, refere que faltará apenas uma licença ambiental para que a obra avance.

“Entretanto, só falta uma licença para avançar e ficámos todos surpreendidos. Caiu como uma bomba relógio! Houve revolta das pessoas e criámos este grupo de protesto para tentar proteger a nossa terra”, explica à Renascença.

Em meados de maio, a autarquia da Trofa anunciou, a troco de uma indemnização de dois milhões de euros, a instalação do aterro, apontando-o como uma extensão do equipamento fechado em 2016 na freguesia vizinha de Santa Cristina do Couto, em Santo Tirso.

Segundo informações da Comissão de Coordenação da Região Norte, o novo aterro da Trofa, que está previsto no contrato de concessão da Resinorte, vai receber refugo de resíduos que passam por tratamento mecânico-biológico que não têm qualidade para serem reciclados.