Menos de 10% dos lares têm casos de Covid-19 ativos

O número de lares de idosos com casos ativos de infeção com o novo coronavírus está a diminuir e já compõe menos de 10% do total destas organizações, segundo revelou o secretário de Estado da Saúde.

"Há menos lares com infeções. Há casos em 246 estruturas residenciais para idosos, menos de 10% no universo de lares no nosso país", comunicou António Lacerda Sales, este domingo, na conferência de imprensa de atualização da situação pandémica em Portugal.

Por outro lado, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, alertou que ainda podem surgir mais mortes em lares, dado que os surtos de Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo também afetam lares de idosos:

"O abrandamento dos óbitos que estamos a ter agora reflete infeções que aconteceram há muitos dias. Vamos esperar mais uns dias para ver como é que esta questão de Lisboa e Vale do Tejo se reflete na mortalidade, porque apesar de sabermos que muitos destes doentes são jovens e saudáveis, também ainda temos alguns lares na região com casos e estas pessoas mais idosas podem originar óbitos."

Na semana passada, a ministra da Saúde, Marta Temido, garantiu, também em conferência de imprensa, que os lares e residências seriam visitados por equipas de saúde familiar “enquanto durar” a pandemia.