Lisboa. Centros comerciais “estão prontos. Já estavam há um mês”

Veja também:

Os centros comerciais em Lisboa estão há um mês prontos para abrir, garante a associação do sector.

À Renascença, o presidente, António Sampaio de Mattos, assegura que estão garantidas todas as condições de segurança e higiene para abrirem portas esta segunda-feira.

“Todas as garantias que podem ser dadas pelos centros comerciais no sentido das questões sanitárias e de segurança. Estão prontas. Já estavam há um mês”, refere.

António Sampaio de Mattos acrescenta que “os clientes têm vindo a adaptar-se a uma nova forma de comprar nos centros comerciais. Tem decorrido normalmente e, aos poucos, toda a gente vai ficar habituada”.

A Diretora-Geral da Saúde espera que o regresso seja ordeiro, à semelhança do que aconteceu no resto do país e lembra que a região é o atual epicentro da pandemia.