DGS espera reabertura "ordeira" dos centros comerciais em Lisboa

"Antes pelo contrário: é uma população que, provavelmente, terá ainda mais cuidados, porque sabe que a atividade do vírus em Lisboa é ligeiramente superior à do resto do país", salientou a responsável.

Na conferência de imprensa de atualização da situação pandémica em Portugal, este domingo, Graça Freitas lembrou que os centros comerciais já abriram no resto do país e que não houve conta de "distúrbios, ajuntamentos anormais ou comportamento não cívico por parte das pessoas". Por essa razão, "não se perspetiva que o comportamento da população em Lisboa seja diferente" das outras regiões.

Apesar de considerar que não há riscos acrescidos de transmissão do vírus durante o manuseamento de jornais e revistas, Graça Freitas recomenda que não sejam disponibilizados em certos espaços, com o objetivo de facilitar a higienização das superfícies.

São 246 as estruturas residenciais para idosos com(...)

Máscaras descartáveis no lixo

Graça Freitas voltou a apelar para que as pessoas cumpram "as regras de proteção do ambiente". Isto é, a máscara descartável "deve ser tratada como lixo doméstico e não ser abandonada na via pública".

“A Direção-Geral da Saúde recomenda a utilização comunitária de máscara de dois tipos. Podem usar as ditas comunitárias que, mesmo em Portugal, têm regras para o seu fabrico ou licenciamento. Podem usar também as máscaras cirúrgicas, descartáveis, que têm um certo perfil de filtração", afirmou a diretora-geral da Saúde.

No sábado, em entrevista ao Porto Canal, o ministro do Ambiente e Ação Climática sublinhou que, do ponto de vista económico e ambiental, é "fundamental" que as pessoas troquem as máscaras descartáveis por máscaras reutilizáveis. "Se as utilizarem pelo menos que as ponham no lixo comum e não as entendam como um material reciclável", disse.

Portugal contabiliza 1.517 mortes e 22.669 casos de recuperação entre os 36.690 casos confirmados de Covid-19, de acordo com os dados deste domingo. Neste momento, são 12.504 os casos de infeção ativos.