Crianças com mais de 10 anos terão de ter máscara nos ATL

Todas as crianças com mais de 10 anos devem usar máscara dentro do edifício do ATL. Assim como todos os profissionais. A Direção Geral da Saúde (DGS) divulgou este domingo as orientações para a reabertura em tempos de pandemia.

De resto, as orientações da DGS são comuns às escolas e creches. Desde logo, é preciso garantir as condições necessárias para se manter o distanciamento físico e cada grupo deve ter o seu espaço.

Segundo o documento assinado pela Diretora-Geral da Saúde, cada sala deve ser, sempre que possível, utilizada pelo mesmo grupo de crianças e jovens, de acordo com a dimensão e características do espaço.

Todos os espaços que não sejam necessários para o alargamento dos grupos em virtude da sua divisão devem estar encerrados.

Devem ser definidos horários desfasados e percursos diferentes para cada grupo para não se cruzarem no mesmo espaço.

“Sempre que possível, manter a ventilação e arejamento das salas e corredores dos estabelecimentos e o acesso à sala deve ser limitado apenas aos profissionais e crianças e jovens afetos à mesma” refere o documento.

As crianças e jovens não devem partilhar objetos e devem ser desinfetados após cada utilização.

No refeitório, os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico possível (1,5 a 2 m) entre pessoas.

Nos passeios ou excursões no exterior as regras do distanciamento devem ser cumpridas.