Bairro piscatório de Espinho com nove casos positivos

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte adiantou que 41 pessoas de um bairro piscatório em Espinho, Aveiro, fizeram o teste à Covid-19 devido a um "pequeno surto" lá existente tendo, até agora, nove deles dado positivo.

Até ao momento já foram conhecidos 26 dos 41 testes realizados, tendo nove deles dado positivo e 17 negativos, revelou a ARS, em comunicado.

A estas 41 pessoas foi determinado o confinamento obrigatório dos casos positivos e o isolamento profilático dos seus contactos próximos, sublinhou.

Os dados apresentados pela ARS do Norte divergem dos fornecidos sábado, em conferência de imprensa, pela Direção-Geral de Saúde (DGS) que fala na realização de 54 testes.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, confirmou ter sido identificado um "pequeno surto" de covid-19, aparentemente "circunscrito" num bairro piscatório de Espinho, tendo sido realizados 54 testes, dos quais 14 deram positivo.

Na nota, a administração de saúde explicou que, na terça-feira, teve conhecimento de um caso positivo de um residente no bairro, tendo dado início à investigação epidemiológica, nomeadamente identificação dos contactos, avaliação do risco da exposição e determinação das medidas de saúde públicas necessárias e adequadas.

No dia seguinte foram identificados oito casos suspeitos, que acabaram por dar positivo, e que diziam respeito a três agregados familiares, estando um destes associados a um café, agora encerrado.

"As Autoridades de Saúde continuarão atentas à evolução desta situação e a desenvolver as medidas consideradas necessárias, em articulação com as entidades da comunidade, como a autarquia e as forças de segurança, para que seja assegurado o cumprimento adequado dessas medidas", referiu.

A Câmara de Espinho identificou na sexta-feira "uma potencial cadeia de transmissão ativa de Covid-19" no bairro piscatório da Marinha, na freguesia de Silvalde, tendo já procedido ao confinamento dos envolvidos e identificado terceiros eventualmente contaminados.