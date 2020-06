Pelo menos sete polícias de Minneapolis demitiram-se, desde a morte de George Floyd, em maio, e mais de seis estão de saída, revelou um porta-voz da câmara ao canal de televisão norte-americano CNN.

"Até quarta-feira, o departamento de recursos humanos tinha processado as saídas de sete funcionários do Departamento da Polícia de Minneapolis. Esse número não inclui os quatro polícias envolvidos no caso George Floyd. A razão para as saídas não é informação pública", referiu Casper Hill.

Ao "Start Tribune", um porta-voz do Departamento da Polícia de Minneapolis (MPD), John Elder, salientou que "não há razões para crer que os números de demissões sejam tão altos que venha a ser problemático".

"As pessoas deixam os seus empregos por uma miríade de razões. O MPD não é exceção", sublinhou.