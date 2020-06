OMS devia ser “fator regulador do mercado de vacinas”

Veja também:

Os organismos internacionais devem garantir que uma eventual vacina para a Covid-19 chega aos países pobres. É o que defende José Roberto Goldim, biólogo e professor no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Este especialista não se opõe que países e consórcios já estejam a garantir a aquisição de uma futura vacina, como foi conhecido este sábado na Europa, mas alguém tem de garantir os mais desfavorecidos.

“A Organização Mundial de Saúde teria de ter um protagonismo maior, não do ponto de vista de fabricação e desenvolvimento, mas, no mínimo, ter um fator regulador do mercado de vacinas”, disse.

José Roberto Goldim, responsável pelo primeiro comité de bioética do Brasil, é orador convidado da teleconferência desta semana da Universidade Europeia.

A empresa farmacêutica Astrazeneca garante que vai ter no final do ano quase 100 milhões de vacinas contra o novo coronavírus para a Europa. Os estudos estão numa fase avançada e nos ensaios clínicos participam 10 mil voluntários. A vacina está a ser desenvolvida em colaboração com a Universidade de Oxford.

Quatro países europeus: Itália, Alemanha, França e Holanda, que fazem parte do IVA – aliança internacional para a vacina - assinaram um contrato com o laboratório farmacêutico para garantirem 400 milhões de doses de vacinas.

São oito as farmacêuticas e institutos que estão mais avançados na “corrida” por uma vacina contra a pandemia do novo coronavírus.