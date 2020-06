Atlético de Madrid regressa com empate e fica mais longe da Champions

O Atlético de Madrid retomou a ação no campeonato espanhol como a terminara, antes da suspensão devido à pandemia do novo coronavírus: com um empate, que deixa a equipa de João Félix (ficou de fora por suspensão) mais longe dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

A equipa de Madrid empatou, a um golo, na deslocação ao terreno do Athletic Bilbau. O marcador foi inaugurado, aos 37 minutos, por Muniain. Contudo, dois minutos depois, Diego Costa empatou. Foi o primeiro golo do avançado espanhol, regressado de grave lesão, oito meses depois.

O Atlético de Madrid continua, assim, no sexto lugar, com 46 pontos, os mesmos de Getafe e Real Sociedad. Os bascos vão receber o Osasuna e podem isolar-se no quarto lugar, último de acesso à Champions.

Na liderança da La Liga está o Barcelona, com 61 pontos, mais cinco que o Real Madrid, que recebe o Eibar este domingo, às 18h30.