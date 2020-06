Porto pode receber fase final da Liga Europa

O Porto pode ser palco da fase final da Liga Europa, segundo o jornal britânico "Mirror". Seria a primeira vez que a cidade - e, provavelmente, o Estádio do Dragão - recebe a final da segunda prova de clubes da UEFA.

Portugal estará na linha da frente para receber a Liga dos Campeões, em Lisboa, e pode tornar-se mesmo a capital da Europa do futebol. A UEFA estará a equacionar substituir Gdansk, na Polónia, pelo Porto, para receber o bloco final de jogos da Liga Europa, que foi suspensa, a meio dos oitavos de final, devido à pandemia do novo coronavírus. Há, ainda, quatro duelos dos "oitavos" com a segunda mão por disputar.

Frankfurt, na Alemanha, tem sido dada como favorita para receber a prova, contudo, o "Mirror" avança que a UEFA considera que juntar as fases finais da Champions e da Liga Europa facilitaria a organização.

O Comité Executivo da UEFA tomará a decisão final na quarta-feira. A "final eight" da Liga dos Campeões, jogada ao longo de 10 dias e com oito equipas, com final marcada para 23 de agosto, dificilmente escapará a Lisboa, com a Luz como palco principal e Alvalade a servir de apoio.