Recado de Amorim a Mathieu. "Venham do Barcelona ou da formação, têm de lutar"

Rúben Amorim assegurou que "não há caso", mas enviou um recado a Mathieu, no final da vitória do Sporting sobre o Paços de Ferreira, em que o central francês ficou na bancada por opção.

Em conferência de imprensa, o treinador do Sporting salientou que "quem correr mais, quem tiver mais vontade e quem mostrar mais qualidade vai jogar, independentemente da idade".

"O Mathieu ficou de fora porque todos os jogadores têm de seguir uma linha e não me interessa se é o Mathieu ou o Nuno Mendes, não me interessa se vem do Barcelona ou da formação. Eu tenho uma linha. quem segue muito bem. Quem não segue... Mas a cada nova semana nova vida. Têm de lutar por um lugar, senão para a semana jogam outros", sublinhou.

Faltou maior maturidade ao Sporting

Quanto ao jogo propriamente dito, Amorim admitiu que faltou alguma velocidade com bola ao Sporting, assim como tomar melhores decisões no momento do último passe. Ainda assim, ficou satisfeito.

"Até ao nosso golo, estivemos bem. Os processos estavam lá. A equipa é muito jovem, o que traz irreverência, mas também inexperiência e isso, em certos momentos, notou-se muito. Mas vencemos e isso é o mais importante", assinalou.

Na opinião do técnico leonino, para a equipa conseguir ter maior consistência, "falta estar num bom momento e num bom contexto".

Amorim fez, ainda, "mea culpa" pela queda de produção do Sporting, após o golo: "O Matheus Nunes estava muito bem, mas depois de um corte eu tive medo que ele fosse expulso e tirei-o e isso fez diferença no jogo. Depois no penálti, que não era falta, ficámos muito tempo à espera e perdemos o foco. Mas estou muito contente com os jogadores."

Sobre a lesão de Vietto, que teve de sair na primeira parte, substituído por Plata, Amorim admitiu que "é capaz de durar um pouco".