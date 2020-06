Cenário "diferente", devoção igual. O regresso dos peregrinos a Fátima

Ansiosos por voltar à Casa da Mãe, os peregrinos de Fátima compuseram, este sábado, o recinto de oração do Santuário, naquela que foi a primeira peregrinação oficial aberta a todos desde o início da pandemia da Covid-19.

De máscara colocada e afastados uns dos outros, permaneceram firmes na sua devoção a Nossa Senhora.

Catarina Teixeira veio de Amarante com o marido e os filhos ainda pequenos. Deparou-se com um cenário “diferente”, que a deixou triste, mas ao mesmo tempo descansada, pois “é bom ver as pessoas todas a aderir da mesma forma”. E garantiu que vai continuar a ir a Fátima “pelo menos uma vez por ano.”

Também Patrício Vasconcelos, de Lisboa, decidiu ir a Fátima com a família e mostrou-se resignado com a situação:

"Temos de nos adaptar à nova realidade em qualquer situação que estejamos a viver, porque o mundo parou totalmente e agora é um teste à nossa resistência e capacidade de adaptação.”

“Temos de avançar, não podemos parar”, acrescentou o jovem que, questionado se conseguia viver o momento com o mesmo estado de espírito, respondeu que “nada é igual" àquilo a que estava habituado.