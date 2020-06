Jerónimo. Dinheiro que pode chegar da UE é inferior ao que Portugal vai ter de pagar

Veja também:

O secretário-geral do PCP alerta para o aumento da pobreza e das desigualdades sociais.

Jerónimo de Sousa diz o Governo não dá resposta e que os milhões que vêm de Bruxelas são muito inferiores à dívida que o país vai ter de pagar.

“Perigos reais que as opções do Governo PS não dão a resposta necessária. Os muito falados 15,5 mil milhões de euros, que Portugal pode vir a receber do novo fundo de recuperação da União Europeia são inferiores aos mais de 25 mil milhões de euros em juros da dívida que Portugal no mesmo período de quatro anos vai pagar”, disse.

O alerta de Jerónimo de Sousa foi deixado este sábado, em Lisboa, numa sessão sobre o vírus, a exploração e a pobreza.