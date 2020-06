Violência Doméstica. Pulseira eletrónica para homem de 28 anos

A GNR deteve em Óbidos um homem, de 28 anos, por violência doméstica. Depois de presente a tribunal saiu em liberdade, com pulseira eletrónica, ficando proibido de contactar a vítima.

O homem vive no concelho de Óbidos e é “suspeito de violar, agredir física, verbal e psicologicamente a ex-companheira, de 38 anos, durante os dez meses em que viveram juntos”, adianta a GNR em comunicado.

A vítima teria terminado a relação no dia anterior à detenção e fez queixa. O suspeito não terá aceite o fim da relação e “aguardou que a vítima saísse do seu local de trabalho, perseguiu-a, ameaçou-a e tentou que ela entrasse no seu carro, tendo-lhe roubado o telemóvel por não ter conseguido os seus intentos, tendo sido intercetado e detido pouco depois no Bombarral”, explica a GNR, que chamada ao local verificou ainda que o suspeito não tinha habilitação legal para conduzir.

O detido foi constituído arguido e presente ao Tribunal Judicial de Alcobaça, saiu em liberdade tendo-lhe sido decretadas as medidas de coação de não frequentar a residência e local de trabalho da vítima e não a contactar, sendo controlado através de pulseira eletrónica.