Uma pandemia desigual. " A doença e o pós-doença são muito pouco democráticos"

Para o sociólogo Pedro Góis esta é uma realidade que se torna evidente ao longo das várias fases em que o vírus se desenvolve. " A fase da doença já não é democrática. A fase do pós-doença já é muito pouco democrática nas diferentes partes do mundo e até dentro dos diversos países", afirma o professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

"Em termos de vírus, a biologia é a mesma seja qual for a pessoa. Agora, a probabilidade da pessoa ser infetada, as consequências de ser infetada ou das medidas de políticas públicas adotadas para evitar os contágios, não vão ser iguais entre pessoas e grupos. Aí sim, temos uma doença não-democrática, que afeta de forma diferente pessoas de diferentes níveis socioeconómicos, de educação, idades, etc. Mas é muito democrático no sentido em que, quando afeta, será igual para todos", argumenta Pedro Pita Barros, economista especializado em temas ligados à saúde.

A tese de um "vírus democrático" que apanha um banqueiro ou um operário tem que se lhe diga. O chavão faz algum sentido no plano biológico mas menos na dimensão social dos seus impactos, advertem o economista Pedro Pita Barros e o sociólogo Pedro Góis, convidados do programa "Da Capa à Contracapa", da Renascença , em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.

O economista da Universidade Nova identifica dois aspetos cruciais nessa reação do sistema de saúde. "Não fomos os primeiros, aprendemos e sobretudo assustámo-nos com os outros. Depois, na cronologia, houve capacidade de preparação que, na minha interpretação, começou quando a própria Ordem dos Médicos criou uma equipa para começar a pensar o que seria a resposta".

Habituado a analisar o sector da saúde em permanência, Pita Barros sublinha as desigualdades de base existentes antes do eclodir da pandemia como os tempos de espera, falhas na cobertura total de médicos de família, esgotamento de equipamentos e divergências entre a tutela e profissionais de saúde. No entanto, a resposta dada à pandemia foi "surpreendentemente boa", afirma na Renascença .

As desigualdades já existiam e notaram-se de forma rápida, complementa Pedro Góis. "Notaram-se no nosso envelhecimento populacional, num certo esquecimento desse envelhecimento nas primeiras medidas de políticas públicas que foram assinaladas logo na fase inicial da pandemia. Houve algum desconhecimento da estrutura social do pais, muito centrado de início nas grandes cidades, Lisboa e Porto, deixando desprotegida uma parte do país, muitas vezes nas periferias das grandes cidades que foram muito rapidamente os focos maiores do avanço da pandemia", explica o sociólogo que está a coordenar o ciclo de conferências do décimo aniversário da PORDATA da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS).



Como nos confinámos

Com o confinamento, veio a resposta da sociedade para além das ordens das autoridades. Pedro Góis fala mesmo em "altruísmo coletivo" dos portugueses em estado de emergência.

"Em Macedo de Cavaleiros havia uma ou duas enfermeiras que viviam no lar, não podiam sair e estavam exaustas. Mas na verdade não desistiram e isso também serviu como exemplo e foi muito amplificado pelas televisões. Esse momento em que há este altruísmo que surge por parte de alguns que não sabemos sequer o nome espalha-se um pouco pela sociedade. E mesmo o confinamento é um ato altruísta que em Portugal resultou", considera o sociólogo no programa " Da Capa à Contracapa" registado na Praça da Fundação virtual da FFMS.

Pedro Pita Barros cita dados recolhidos pela Google sobre a mobilidade dos portugueses em tempo de confinamento para provar que houve uma margem de liberdade que permitiu manter alguma sanidade mental.

"A mobilidade diminuiu para muita gente que ia a restaurantes, a zonas de lazer, parques, etc. Diminuiu um pouco menos em lojas e farmácias. Aumentou um pouco nas zonas residenciais e nas zonas onde as pessoas vivem. As pessoas ficaram em casa mas davam o seu passeio. As pessoas fizeram o confinamento, com o tal respeito com cuidado, mas também com alguma preservação da sua saúde mental que era permitido pelas regras em vigor do estado de emergência. Houve uma conjugação de medidas que permitiram uma certa válvula de escape para evitar um confinamento extremo das pessoas", analisa o economista da NOVASBE.

Os privados na saúde e a segunda vaga

A resposta do sistema de saúde questiona também a articulação entre público e privado no sector. Pedro Góis assinala que o sector privado não fez parte da equação "ou porque não foi chamado a colaborar ou porque se afastou nalguns casos, com pena minha, porque público e privado completam-se no dia-a-dia e o nosso acesso à saúde faz-se sempre nos dois patamares".

Já Pedro Pita Barros olha para a necessidade de um entendimento que previna impactos mais gravosos numa eventual segunda vaga.

"No Outono fará sentido um acordo em que a participação dos privados existe mas é chamada pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) quando ele sente a necessidade dessa participação. É isso que significa ser complementar. Temos que ter muita clareza nas condições contratuais que estejam no acordo que exista", sustenta o especialista em economia da saúde.

E o SNS vai aguentar uma nova vaga? " Vai ter que estar 'preparado para estar preparado' para qualquer doença, mesmo aquelas que não estamos a antever agora. É impossível ter esse grau de preparação para tudo. Tem que preparar a preparação", apela Pedro Pita Barros na Renascença. O economista considera que essa é uma das boas respostas observadas na pandemia com a transformação de serviços de doenças contagiosas em unidades COVID ou a separação entre doentes COVID e não-COVID.

Pedro Pita Barros salienta ainda a criação de um " exército invisível" composto por médicos de família. “Se 97% das pessoas são tratadas em casa alguém os acompanha", sublinha neste debate especial da Praça da Fundação.

O Digital, para o bem e para o mal

Na saúde, o digital instalou-se com o incremento de teleconsultas e acompanhamento remoto de pacientes durante a pandemia. No entanto Pedro Pita Barros considera que o aumento das teleconsultas não vai substituir o atual modelo de atendimento na prestação de cuidados de saúde.

"Não vai fazer desaparecer as consultas presenciais. Os médicos dizem com alguma razão que numa primeira consulta nunca deverá ser usada a teleconsulta. Porque há muita empatia que se cria, de conhecimento, a apalpação, a linguagem corporal que é diferente numa consulta presencial face a uma teleconsulta", assinala o economista especializado na área da saúde.

A reflexão sobre o digital estende-se também ao impacto da pandemia no sector da educação com forte pressão sobre as famílias. O acesso a meios digitais passa a ser um fator decisivo para promover a igualdade, sustenta o sociólogo Pedro Góis.

"Se tivéssemos tido um COVID quando houve distribuição de computadores Magalhães, as condições eram similares para as crianças que estavam no sistema de ensino. Interrompemos esse programa e quebrámos aqui uma capacidade de introduzir programas digitais para todas as famílias que estavam na escola. Notámos agora que isso era um critério da desigualdade", afirma o professor da Universidade de Coimbra que diz não ter dúvidas que o direito à informação é hoje um direito universal.