Salões de dança e pavilhões desportivos continuam fechados

A situação de calamidade foi prolongada em Portugal até ao fim do dia 28. O decreto do Governo com o prorrogamento foi publicado em Diário da República e, como o primeiro-ministro já tinha anunciado na terça-feira, o país mantém-se em situação de calamidade até ao fim do mês, sendo agora as regras iguais para todo o território continental.

As regras que, no anterior decreto de declaração de situação de calamidade, se aplicavam à Área Metropolitana de Lisboa desaparecem e o limite de 20 pessoas por ajuntamento aplica-se agora a todo o continente. E, como também já tinha sido anunciado, os centros comerciais e lojas acima dos 400 metros quadrados na AML podem reabrir na segunda-feira.

A declaração do estado de emergência mantém, contudo, vários negócios e equipamentos sociais fechados, como os salões de dança ou de festa, os parques de diversão e os parques recreativos e parques infantis. Os parques aquáticos, contudo, podem abrir a partir de dia 15.

No capítulo das atividades culturais, mantêm-se fechadas as grutas e as praças ou outras instalações tauromáquicas. Também os desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas, mesmo quando se realizam em espaço aberto ou na via pública, continuam proibidos.

No que diz respeito a instalações desportivas, continuam fechados pavilhões destinados à prática de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins, assim como todos os outros pavilhões e recintes desportivos, “exceto os destinados à prática de desportos individuais sem contacto”. Por isso, também continuam fechados os ringues de boxe, de artes marciais ou atividades similares e as pistas fechadas de patinagem e hóquei no gelo.

Os salões de jogos e os bares e discotecas também continuam encerrados, o que tem provocado queixas e até manifestações dos empresários do setor. E o mesmo acontece para as termas.

Quando a horários de funcionamento, termina a obrigatoriedade de só abrir às 10h para diversas atividades. Cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza, restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, escolas de condução e centros de inspeção técnica de veículos, ginásios e academias podem, a partir de segunda-feira, abrir mais cedo.