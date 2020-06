Fábrica Braço de Prata promete "arraial"

A Fábrica Braço de Prata, em Lisboa, promete um arraial para este sábado.

Este tipo de eventos está proibido pelo Governo e por indicação da Direção Geral da Saúde devido à pandemia da Covid-19.

Apesar disso, em comunicado, o espaço cultural garante que vai organizar "um gigantesco festival de celebração" num "protesto coletivo contra o abuso de critérios sanitários para proibir pequenos espetáculos de música ao vivo" no país.

Sob o lema "Libertem os Músicos", a Fábrica Braço de Prata garante também que a festa vai durar "até que as forças policiais anti-arraial" os "venham prender".

"No próximo sábado, dia 13 de Junho, dia de aniversário da Fábrica, queremos organizar um protesto colectivo contra o abuso de critérios sanitários para proibir pequenos espectáculos de música ao vivo. Respeitaremos todas as medidas de protecção do público e dos músicos. Serviremos sardinhas e sangria na tenda da esplanada Espinosa, controlando a lotação e a distância entre mesas, fornecendo desinfectante e apelando ao uso de máscaras. Mostraremos que é possível libertar os músicos da sua prisão securitária sem comprometer o combate à pandemia."